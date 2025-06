Inter-River Plate watch party con i talent di DAZN | evento esclusivo a Milano come partecipare

Se sei un appassionato di calcio e vuoi vivere l’emozione di Inter-River Plate in un’atmosfera unica, non perdere l’evento esclusivo a Milano organizzato da DAZN e Inter. Partecipa al Watch Party con i talent del canale e condividi momenti di passione e sportività. Scopri come partecipare e preparati a vivere un’esperienza indimenticabile nel cuore della città nerazzurra!

Un Watch Party esclusivo per seguire in diretta Inter-River Plate. Questa l`iniziativa di DAZN e del club nerazzurro, che in occasione della. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

inter - river - plate - watch

Mastantuono Inter, il presidente del River placa gli animi: «Ha 17 anni, non ha fretta…» - Franco Mastantuono, giovane talento del River Plate, attira l'attenzione di grandi club europei, incluso l'Inter.

Il River Plate non sbaglia: 3-1 contro gli Urawa Red Diamonds, gli argentini si prendono momentaneamente il primo posto nel girone. Ora tocca all’Inter rispondere, questa notte alle 3 CET contro il Monterrey Vai su Facebook

Dal River Plate al Real Madrid per 63 milioni: Franco Mastantuono è il nuovo sogno dei Blancos! Mascherano lo paragona ai grandi e al Mondiale per Club sfiderà… l’Inter! #calcionews24 #Mastantuono #RealMadrid Vai su X

