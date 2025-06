Inter nuovo centravanti per Chivu | c’è l’annuncio!

L’Inter di Cristian Chivu si prepara a scrivere un nuovo capitolo con l’arrivo di un nuovo centravanti, un colpo che potrebbe rivoluzionare l’attacco nerazzurro. Dopo il pareggio contro Monterrey, la squadra si concentra sui prossimi passi per rafforzarsi e puntare alla vittoria. La campagna di rafforzamento nerazzurra sta entrando nel vivo, e l’attesa per la presentazione ufficiale aumenta: questa Inter promette di stupire i tifosi e tornare a dominare.

Colpo in dirittura di arrivo per l’Inter, che si appresta ad abbracciare un nuovo attaccante La nuova Inter di Cristian Chivu inizia a prendere forma. L’esordio del tecnico rumeno alla guida dei nerazzurri è andato in scena nella giornata di ieri, con il pareggio per 1-1 contro i messicani del Monterrey in occasione della prima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club. Servirà agire con alcuni aggiustamenti, per rendere questa Inter una delle principali pretendenti alla vetta del campionato per la prossima stagione. Sul campo lo staff tecnico sta lavorando per fornire informazioni e nuovi dettami tecnico-tattici ai calciatori, mentre arrivano importanti aggiornamenti anche dal fronte calciomercato. 🔗 Leggi su Rompipallone.it