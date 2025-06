Inter nodo clausola per arrivare a Rovella

L’Inter mira con decisione a Nicolò Rovella per rafforzare il centrocampo, ma la Lazio si oppone fermamente alla cessione del suo giovane talento. Con 44 presenze e 4 assist nell’ultima stagione, Rovella rappresenta uno degli elementi più promettenti del calcio italiano. Tuttavia, la clausola rescissoria di 50 milioni di euro rimane un ostacolo significativo, ponendo un complicato nodo da sciogliere nella trattativa. La sfida tra le due grandi serie A è appena iniziata.

L'Inter punta Nicolò Rovella per rinforzare il centrocampo, ma la Lazio non intende cedere il suo gioiello. Il giovane regista, protagonista di un'ottima stagione con 44 presenze e 4 assist, è legato ai biancocelesti da una clausola rescissoria di 50 milioni di euro.

