Se sei appassionato di calcio e vuoi seguire ogni emozione del Mondiale per club, non perderti Inter Miami Porto in diretta! La partita si gioca oggi, giovedì 19 giugno 2025, alle ore 21 negli Stati Uniti, e potrai seguirla sia in tv che in streaming. Ma dove vederla? Sky Sport o Dazn? Scopri subito tutte le opzioni per vivere questa sfida senza perdere neanche un attimo di azione!

. INTER MIAMI PORTO STREAMING TV – Oggi, giovedì 19 giugno 2025, alle ore 21 Inter Miami e Porto scendono in campo negli Stati Uniti per la fase a gironi del Mondiale per club. Dove vedere Inter Miami Porto in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita del Mondiale per club tra Inter Miami e Porto sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e in chiaro, gratis, su Italia 1. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Inter Miami Porto streaming e diretta tv: dove vedere la partita del Mondiale per club

Leo Messi e l’Inter Miami tornano in campo nel Mondiale per Club FIFA 2025, pronti a sfidare il Porto ? Dal Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, vi aspettiamo questa sera alle 21.00, in diretta su #Italia1 e live su Mediaset Infinity, con Inter Miami - Porto #FIF Vai su Facebook

Mondiale per Club, le partite di oggi in TV: 18:00 Palmeiras - Al Ahly (Dazn; Testoni) 21:00 Inter Miami - Porto (Italia 1 e Dazn; Trevisani e Paganin; Marrucci) 00:00 Seattle Sounders - Atletico Madrid (Dazn; Mastroianni) 03:00 PSG - Botafogo (Dazn; Farina) Vai su X

