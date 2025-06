Inter Miami-Porto LIVE | Primapagina

L’attesa è finita: l’Inter Miami e il Porto si sfidano in un emozionante match dal vivo, catturando l’attenzione di appassionati e tifosi sui social. Tra gol straordinari e rimonte sorprendenti, ogni azione tiene tutti col fiato sospeso. Scopri le ultime novità, i momenti salienti e le reazioni dei protagonisti in tempo reale. La partita sta raggiungendo vette di spettacolo che non puoi assolutamente perdere…

Inter Miami-Porto LIVE Primapagina Calciomercato.com.. Home.. Inter Miami-Porto LIVE alle 21. Getty Images GOAL E AZIONI SALIENTI 54? – RIMONTA COMPLETATA! Semplicemente una perla: punizione perfetta dal limite dell'area che sorprende Ramos sul suo palo e si infila all'incrocio dei pali 47? – PAREGGIO DELL'INTER MIAMI! Immediato impatto degli americani nella seconda frazione: Messi allarga per Weigandt che trova Segovia, abile a buttare la sfera in rete con un ottimo destro di prima intenzione in area di rigore 44? – Palo colossale di Varela! Azione che si sviluppa sulla trequarti con Samu che serve Mora, tocco all'indietro per il destro potente di Varela: solo il legno salva Ustari 43? – Sfrutta il suo strapotere fisico Samu che strappa e trova il modo di inserirsi in area: magnifico Ustari a chiudere lo specchio della porta 39? – Grande azione di Mora che semina il panico in area di rigore, prima di calciare: salvataggio sulla linea di testa di Falcon che evita un goal già fatto 35? – Parte tutto e sempre dai piedi di Messi: palla in profondità sulla fascia che viene ottimamente rimessa al centro.

