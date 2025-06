Inter Miami-Porto LIVE alle 21 Le formazioni ufficiali | Messi e Suarez titolari c'è Gabri Veiga dal 1'

Non perdete l'attesa sfida tra Inter Miami e Porto, in diretta alle 21 al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. Una partita ricca di emozioni, dove Messi e Suarez sono titolari, promettendo un duello imperdibile. Seguite con noi questa avvincente sfida per scoprire chi si aggiudicherà i tre punti e continuerà a sognare il titolo mondiale per club. Restate sintonizzati!

Inter Miami e Porto si affrontano al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta nella seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club. Tutto. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: inter - miami - porto - formazioni

CM.com – Inter Miami-Porto: formazioni, dove vederla in tv e streaming | Estero - Se sei appassionato di calcio e non vuoi perderti l'atteso match tra Inter Miami e Porto, sei nel posto giusto! Scopri le formazioni, dove seguire la partita in TV e streaming all’estero, e preparati a vivere ogni momento di questo emozionante evento calcistico.

#InterMiami-#Porto: dove vederla, orario e probabili formazioni Vai su X

Dopo il pareggio a reti bianche nella gara inaugurale della prima edizione del nuovo Mondiale per Club FIFA allargato a trentadue squadre, tra gli egiziani dell'Al-Ahly e l'Inter Miami degli ex Barcellona Messi, Suarez e Busquets (più Mascherano come allenat Vai su Facebook

Inter Miami-Porto: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il Mondiale per Club in tempo reale; DIRETTA: Inter Miami-Porto LIVE! Formazioni, risultato e aggiornamenti sulla gara del Mondiale per Club; Inter Miami-Porto: formazioni, dove vederla in tv e streaming.

Mondiale per Club 2025: Inter Miami-Porto, le probabili formazioni - Benz Stadium di Atlanta alle ore 21, Inter Miami e Porto si sfidano in una gara decisiva per il passaggio del turno nel Gruppo A. Si legge su sportal.it

Formazioni ufficiali Inter Miami Porto, le scelte dei due tecnici - Formazioni ufficiali Inter Miami Porto, le scelte dei due allenatori per il match valido per il Mondiale per Club Alle 21. Secondo calcionews24.com