Inter Miami-Porto LIVE 2-1 | rimonta completata perla di Messi su punizione!

L’Inter Miami conquista il pubblico con una rimonta emozionante, culminata in una spettacolare punizione di Messi al 54’. La magia dell’argentino sorprende Ramos, regalando ai tifosi una gioia indimenticabile. Una partita ricca di azioni salienti: dalla determinazione alla perfezione tecnica, ogni secondo è un capolavoro di football. Questa vittoria rimarrà nella storia come esempio di pura classe e tenacia, dimostrando che il calcio è sempre pronto a sorprenderci.

GOAL E AZIONI SALIENTI 54` - RIMONTA COMPLETATA! Semplicemente una perla: punizione perfetta dal limite dell`area che sorprende Ramos sul suo. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

