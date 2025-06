Inter Miami Porto LIVE 2-1 | Messi su punizione ribalta il risultato

Un emozionante debutto per l’Inter Miami di Messi al Mondiale per Club: con un incredibile gol su punizione, il fuoriclasse argentino ribalta il risultato e accende la partita. Appuntamento alle 18.00 al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta per vivere ogni attimo di questa sfida epica: segui con noi la cronaca in diretta e scopri come si conclude questa storica giornata calcistica.

Appuntamento alle ore 18.00 al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta per Inter Miami Porto, prima giornata del Mondiale per Club: seguila live Tutto pronto al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta per Inter Miami Porto, seconda giornata del Mondiale per Club per 2025. Segui con noi la cronaca dell'incontro. PRIMO TEMPO Massimo risultato minimo sforzo per il Porto,

