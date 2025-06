Inter Miami Porto LIVE 2-1 | la decide Messi; Miami vicino agli ottavi portoghesi a rischio eliminazione

L’attesa è finita: alle 18.00, al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, si accendono i riflettori su Inter Miami Porto, primo atto del Mondiale per Club 2025. La squadra di Messi, protagonista assoluto, cerca la vittoria decisiva che potrebbe proiettare Miami verso gli ottavi, mentre il Porto rischia l’eliminazione. Non perdere nemmeno un istante di questa sfida epica: segui con noi la cronaca in live!

Appuntamento alle ore 18.00 al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta per Inter Miami Porto, prima giornata del Mondiale per Club: seguila live Tutto pronto al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta per Inter Miami Porto, seconda giornata del Mondiale per Club per 2025. Segui con noi la cronaca dell’incontro. PRIMO TEMPO Massimo risultato minimo sforzo per il Porto, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Inter Miami Porto LIVE 2-1: la decide Messi; Miami vicino agli ottavi, portoghesi a rischio eliminazione

In questa notizia si parla di: miami - inter - porto - decide

CM.com – Inter Miami-Porto: formazioni, dove vederla in tv e streaming | Estero - Se sei appassionato di calcio e non vuoi perderti l'atteso match tra Inter Miami e Porto, sei nel posto giusto! Scopri le formazioni, dove seguire la partita in TV e streaming all’estero, e preparati a vivere ogni momento di questo emozionante evento calcistico.

L'aeroporto internazionale di Sana’a, in Yemen, è stato colpito da almeno quattro bombardamenti aerei israeliani. Durante uno dei raid, un aereo passeggeri della Yemenia Airways è stato completamente distrutto. Nel video si vedono i passeggeri che vengon Vai su Facebook

Summit Corvino-Giampaolo: si decide il futuro del tecnico abruzzese. Mentre il Pisa è sempre più interessato a; Una poltrona per tre: Atalanta, Napoli e Inter, lo scudetto d’inverno si decide in volata; Messi va in gol nella notte più gelida della sua carriera. Le foto.

Boston, è rimonta miracolo. White sbanca Miami: 3-3, si decide tutto domani - 103 Gara 6 a Miami all’ultimo decimo di secondo, con un canestro in tap in già iconico di Derrick White ... Come scrive gazzetta.it

Nba, Boston sbanca Miami: Derrick White la decide sulla sirena - Boston sbanca Miami vincendo la terza partita consecutiva e portando a casa il match grazie a un canestro sulla ... Si legge su corrieredellosport.it