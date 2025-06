Inter Miami Porto LIVE 1-1 | subito pareggio nella ripresa rete di Segovia

Il Mondiale per Club 2025 entra nel vivo con una sfida appassionante tra Inter Miami e Porto, che al termine di un primo tempo equilibrato, si conclude 1-1 con una rete di Segovia nella ripresa. Appuntamento alle 18.00 al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta: non perdere neanche un attimo di questa emozionante partita, seguendo in diretta la cronaca e i momenti salienti dell’incontro!

Appuntamento alle ore 18.00 al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta per Inter Miami Porto, prima giornata del Mondiale per Club: seguila live Tutto pronto al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta per Inter Miami Porto, seconda giornata del Mondiale per Club per 2025. Segui con noi la cronaca dell’incontro. PRIMO TEMPO Massimo risultato minimo sforzo per il Porto, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Inter Miami Porto LIVE 1-1: subito pareggio nella ripresa, rete di Segovia

In questa notizia si parla di: inter - miami - porto - subito

CM.com – Inter Miami-Porto: formazioni, dove vederla in tv e streaming | Estero - Se sei appassionato di calcio e non vuoi perderti l'atteso match tra Inter Miami e Porto, sei nel posto giusto! Scopri le formazioni, dove seguire la partita in TV e streaming all’estero, e preparati a vivere ogni momento di questo emozionante evento calcistico.

Mondiale per Club: nella notte il Botafogo vince contro Seattle, pareggio a reti inviolate invece tra Palmeiras e Porto Vai su Facebook

Iniziato il Mondiale per Club: tutto su questa nuova competizione. Subito passo falso dell'Inter; Jasmine Paolini subito fuori a Berlino, ko in due set con Jabeur; Mondiale per club: Palmeiras-Porto che spettacolo, il Botafogo vince e debutta ex Inter Correa.

Inter Miami-Porto LIVE 0-1: Samu Aghelowa su rigore! - Ustari intuisce, ma non riesce a bloccare. msn.com scrive

Inter Miami-Porto: diretta live e risultato in tempo reale - Porto di Giovedì 19 giugno 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Lo riporta calciomagazine.net