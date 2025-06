Inter Miami-Porto LIVE 1-1 | pareggio di Segovia!

GOAL E AZIONI SALIENTI 47` - PAREGGIO DELL`INTER MIAMI! Immediato impatto degli americani nella seconda frazione: Messi allarga per Weigandt. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: inter - miami - pareggio - porto

CM.com – Inter Miami-Porto: formazioni, dove vederla in tv e streaming | Estero - Se sei appassionato di calcio e non vuoi perderti l'atteso match tra Inter Miami e Porto, sei nel posto giusto! Scopri le formazioni, dove seguire la partita in TV e streaming all’estero, e preparati a vivere ogni momento di questo emozionante evento calcistico.

Dopo il pareggio a reti bianche nella gara inaugurale della prima edizione del nuovo Mondiale per Club FIFA allargato a trentadue squadre, tra gli egiziani dell'Al-Ahly e l'Inter Miami degli ex Barcellona Messi, Suarez e Busquets (più Mascherano come allenat Vai su Facebook

Mondiale per Club 2025, le classifiche di tutti i gironi; Inter Miami contro Porto: Cosa Significa Vittoria, Pareggio o Sconfitta nel Mondiale per Club FIFA 2025; Mondiale per Club, Inter Miami-Porto: lusitani favoriti a 1.95 su NewGioco.

Inter Miami-Porto: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il Mondiale per Club in tempo reale - L'incontro tra le formazioni di Mascherano e Anselmi è in programma giovedì 19 giugno alle ore 21 presso il Mercedes- Da tuttosport.com

Diretta Inter Miami Porto/ Streaming video tv: per svoltare! (Mondiale per Club 2025, 19 giugno) - Diretta Inter Miami Porto streaming video tv oggi 19 giugno: orario, quote, probabili formazioni e risultato live per il Mondiale per Club 2025. Lo riporta ilsussidiario.net