Inter Miami-Porto LIVE 0-1 | Samu Aghelowa su rigore!

Un match intenso tra Inter Miami e Porto, con i portoghesi in vantaggio grazie a un rigore di Samu Aghelowa all’8’. La tensione si fa palpabile, e ogni azione potrebbe cambiare le sorti del gioco. Scopriamo insieme come si svilupperà questa sfida ricca di emozioni e colpi di scena, dove ogni dettaglio conta e il risultato è ancora tutto da scrivere.

GOAL E AZIONI SALIENTI 8` - GOAL DEL PORTO! Samu Aghelowa segna dal dischetto. Ustari intuisce, ma non riesce a bloccare. Vantaggio per i lusitani. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Mondiale per Club, le formazioni ufficiali di Inter Miami-Porto

Inter Miami-Porto LIVE alle 21. Le formazioni ufficiali: Messi e Suarez titolari, c'è Gabri Veiga dal 1' - Benz Stadium di Atlanta nella seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club.

Mondiale per Club, le formazioni ufficiali di Inter Miami-Porto - La seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club prosegue con il match tra Inter Miami e Porto.