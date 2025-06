Inter Miami-Porto LIVE 0-1 | Samu Aghelowa su rigore! Altra invenzione di Messi Suarez spreca

L’Inter Miami cerca di imporsi, ma il Porto risponde con determinazione e un’azione spettacolare. È una partita ricca di emozioni, con Messi protagonista di un’altra invenzione e Suarez che spreca un’occasione d’oro. La sfida si infiamma: il Porto segna al 19’, mentre i momenti salienti si susseguono senza sosta. Riuscirà l’Inter Miami a ribaltare il risultato? Restate con noi per scoprirlo!

GOAL E AZIONI SALIENTI 19` - Altra cavalcata di Messi che serve Suarez, ma Ramos è ottimo in uscita a sventare il pericolo 8` - GOAL DEL PORTO!. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: altra - porto - messi - suarez

Dopo il pareggio a reti bianche nella gara inaugurale della prima edizione del nuovo Mondiale per Club FIFA allargato a trentadue squadre, tra gli egiziani dell'Al-Ahly e l'Inter Miami degli ex Barcellona Messi, Suarez e Busquets (più Mascherano come allenat Vai su Facebook

Inter Miami-Porto LIVE! Formazioni, risultato e aggiornamenti sulla gara del Mondiale per Club; Inter Miami-Porto: Lionel Messi e Luis Suarez sfidano l'Europa al Mondiale per Club 2025; Mondiale per Club: Inter Miami – Porto, Le Formazioni Ufficiali.

Inter Miami-Porto LIVE 0-1: Samu Aghelowa su rigore! Altra invenzione di Messi, Suarez spreca - Altra cavalcata di Messi che serve Suarez, ma Ramos è ottimo in uscita a sventare il pericolo 8` - Secondo msn.com

Probabili formazioni Inter Miami Porto/ Quote: Messi con Suarez! (Mondiale per Club 2025, 19 giugno) - Probabili formazioni Inter Miami Porto, oggi 19 giugno: quote, moduli e titolari per gli allenatori al Mondiale per Club 2025. Da ilsussidiario.net