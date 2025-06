Inter Miami-Porto LIVE 0-1 | Samu Aghelowa su rigore! Altra invenzione di Messi Suarez spreca Occasione per Cremaschi

L’emozione è alle stelle al DRV PNK Stadium: Inter Miami si trova sotto 0-1, grazie a un rigore trasformato da Samu Agholowa, frutto di un’altra geniale invenzione di Messi. La partita è un susseguirsi di azioni emozionanti, con momenti salienti come l’assist di classe del campione argentino e l’opportunità mancata da Suarez. Un match che promette ancora sorprese, mentre il pubblico si appresta a vivere un finale di pura adrenalina.

GOAL E AZIONI SALIENTI 35` - Parte tutto e sempre dai piedi di Messi: palla in profondità sulla fascia che viene ottimamente rimessa al centro.. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: messi - inter - miami - porto

Inter Miami, che gol di Messi! Peccato che non serva a nulla | VIDEO - Lionel Messi incanta ancora una volta con un gol spettacolare durante la sfida tra Inter Miami e Minnesota United.

Leo Messi e l’Inter Miami tornano in campo nel Mondiale per Club FIFA 2025, pronti a sfidare il Porto ? Dal Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, vi aspettiamo questa sera alle 21.00, in diretta su #Italia1 e live su Mediaset Infinity, con Inter Miami - Porto #FIF Vai su Facebook

Messi Fit to Face Porto, Confirms Inter Miami Coach Mascherano For Detail https://thetruthinternational.com/sports/messi-fit-to-face-porto-confirms-inter-miami-coach-mascherano/… #messi #porto #confirms #inter #miami #coach #mascherano #tti Vai su X

Inter Miami-Porto LIVE! Formazioni, risultato e aggiornamenti sulla gara del Mondiale per Club; Inter Miami-Porto LIVE alle 21; Mondiale per Club 2025: Inter Miami-Porto, le probabili formazioni.

Inter Miami-Porto LIVE alle 21. Le formazioni ufficiali: Messi e Suarez titolari, c'è Gabri Veiga dal 1' - Benz Stadium di Atlanta nella seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club. Come scrive msn.com

Mondiale per Club 2025: Inter Miami-Porto, le probabili formazioni - Benz Stadium di Atlanta alle ore 21, Inter Miami e Porto si sfidano in una gara decisiva per il passaggio del turno nel Gruppo A. Scrive sportal.it