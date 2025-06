Inter Miami-Porto LIVE 0-1 al 45' | decide Samu Aghelowa su rigore

Un match emozionante tra Inter Miami e Porto, deciso da Samu Aghelowa su rigore al 45'. La partita è stata ricca di emozioni, con attimi di suspense come il palo colossale di Varela al 44' che avrebbe potuto cambiare le sorti dell'incontro. La tensione sale: cosa ci riserverà il secondo tempo? Restate con noi per scoprire le prossime azioni e il risultato finale!

GOAL E AZIONI SALIENTI 44` - Palo colossale di Varela! Azione che si sviluppa sulla trequarti con Samu che serve Mora, tocco all`indietro per. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

