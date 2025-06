Inter Miami Porto 2-1 una magia di Messi regala la vittoria agli americani | qualificazione a un passo per gli aironi

Inter Miami vola verso la qualificazione grazie a un colpo di genio di Lionel Messi, che con una punizione magica ribalta il Porto e regala agli americani una vittoria fondamentale. La partita, ricca di emozioni e spettacolo, si conclude 2-1 per gli ospiti, portando i padroni di casa a un passo dalla conquista della qualificazione. Una notte da ricordare per i tifosi, che sperano di festeggiare presto ancora di più.

Inter Miami Porto 2-1, qualificazione a un passo per gli americani: la decide una punizione magistrale di Lionel Messi. Finisce 2-1 per gli americani la partita tra Inter Miami e Porto. Un eterno Lionel Messi regala la vittoria in rimonta ai suoi grazie a una magia su calcio di punizione. Il club portoghese non era partito male, andando in vantaggio con Samu Aghehowa su calcio di rigore all’ottavo minuto del primo tempo. Nella ripresa, però, l’Inter Miami è un altra squadra e ribalta il risultato: prima con Segovia al 46? del secondo tempo, e poi con un intramontabile Leo Messi che pennella una punizione perfetta all’incrocio. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Miami Porto 2-1, una magia di Messi regala la vittoria agli americani: qualificazione a un passo per gli “aironi”

