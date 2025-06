Inter Miami Porto 2-1 un capolavoro di Messi regala i tre punti | battuti i portoghesi in gol con un ex obiettivo della Juve

Una magica serata di calcio al Mondiale per Club: Messi firma un capolavoro che regala all’Inter Miami una vittoria fondamentale contro il Porto. Dopo uno scatto d’orgoglio e un gol di un ex obiettivo della Juventus, gli americani conquistano i tre punti in una sfida emozionante. La partita si infiamma con capovolgimenti di fronte e grandi emozioni, dimostrando ancora una volta il talento straordinario di Messi. Un risultato che…

Inter Miami Porto 2-1, un capolavoro di Messi regala i tre punti: la sintesi del match valido per il Mondiale per Club. Dopo lo 0-0 all’esordio contro l’Ah Ahly, l’ Inter Miami conquista la prima vittoria nel Mondiale per Club battendo il Porto per 2-1. La partita si è aperta con il vantaggio dei portoghesi, grazie al rigore realizzato da Omorodion al minuto 8. Nella ripresa, gli uomini guidati da Javier Mascherano trovano il pareggio con Segovia al 47?, mentre al 54? Lionel Messi firma la rete decisiva con un grandissimo gol su punizione che ha regalato il successo alla squadra statunitense. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Inter Miami Porto 2-1, un capolavoro di Messi regala i tre punti: battuti i portoghesi in gol con un ex obiettivo della Juve

In questa notizia si parla di: miami - inter - porto - capolavoro

CM.com – Inter Miami-Porto: formazioni, dove vederla in tv e streaming | Estero - Se sei appassionato di calcio e non vuoi perderti l'atteso match tra Inter Miami e Porto, sei nel posto giusto! Scopri le formazioni, dove seguire la partita in TV e streaming all’estero, e preparati a vivere ogni momento di questo emozionante evento calcistico.

Italiane, le finali di Champions sono stregate: dal 2015 al 2025 sono 4 le finali disputate (2 la Juve e 2 l’Inter) ma 0 le vittorie Vai su Facebook

Mondiale per Club: l’Inter Miami ribalta 2-1 il Porto, Messi in gol su punizione; Il Capolavoro su Punizione di Messi Regala la Vittoria all'Inter Miami contro il Porto; Inter Miami Porto 2-1: Messi regala i tre punti: la sintesi.

Inter Miami, capolavoro di Messi: a segno il primo gol in MLS - L’Inter Miami ha espugnato il campo dei New York Red Bulls grazie alle reti di Gomez, nel primo tempo, e dell’argentino sul finire del match. Da gianlucadimarzio.com

F1: a Miami capolavoro Verstappen, parte nono ma domina CLASSIFICHE - Il Mondiale di F1 è sempre più un monologo delle Red Bull, e in particolare di Max Verstappen, che oggi a Miami ha colto la ... ansa.it scrive