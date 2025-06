Inter Miami CF V FC Porto

L’attesa è finita: Inter Miami e FC Porto si sfideranno giovedì allo stadio Mercedes-Benz di Atlanta in un incontro decisivo della Coppa del Mondo del Club. Un match ricco di emozioni, dove entrambe le squadre puntano alla vittoria per avanzare alle fasi a eliminazione diretta. Chi si imporrà e lascerà il segno in questa battaglia cruciale? Restate con noi per scoprire i risultati e analisi aggiornate!

2025-06-19 17:26:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Anteprima della partita per Inter Miami V Porto. L’Inter Miami e Porto si incontrano allo stadio Mercedes-Benz di Atlanta giovedì in un gruppo cruciale A Clash nella Coppa del Mondo del Club. Entrambe le parti stanno cercando di assicurarsi la loro prima vittoria e fare un passo verso le fasi a eliminazione diretta, ma è ancora il gioco di chiunque da rivendicare. Il gruppo rimane spalancato dopo che il round di apertura degli infissi si è conclusa con stallo. L’Inter Miami ha giocato un pareggio per 0-0 con Al Ahly, mentre Porto ha anche condiviso il bottino in un incontro senza reti contro Palmeiras. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

