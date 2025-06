Inter Medhi Taremi commuove i nerazzurri | Sto Bene

In tempi di grande tensione e incertezza, le parole di Medhi Taremi risuonano come un raggio di speranza per i tifosi dell'Inter. Nonostante il dolore e le difficoltĂ vissute nel suo Iran a causa dei bombardamenti, il calciatore assicura di essere al sicuro e di stare bene. La sua testimonianza umana e sincera tocca il cuore di tutti, ricordandoci quanto sport e solidarietĂ possano unire anche nelle situazioni piĂą drammatiche.

Non sono momenti facili, tutt’altro, quelli che sta vivendo Medhi Taremi nel suo Iran a seguito dell’inizio dei bombardamenti tra Israele e il suo paese. Taremi in questo momento si trova al sicuro, in una residenza che non ha mai lasciato dall’inizio del conflitto. Anche la sua famiglia è al L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Medhi Taremi commuove i nerazzurri: “Sto Bene”

