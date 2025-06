Inter l’Under 23 ufficialmente in Serie C | prenderà il posto della SPAL

L’Inter Under 23 entra ufficialmente in Serie C, prontissima a scrivere un nuovo capitolo di successi. Con questa mossa strategica, la squadra si prepara ad affrontare la prossima stagione con determinazione, occupando il vuoto lasciato dalla SPAL. Un’importante novità che sottolinea l’impegno del club nel sviluppare giovani talenti e consolidare la propria presenza nel calcio professionistico italiano. La battaglia è appena iniziata: il futuro dell’Inter Under 23 è ora più brillante che mai.

Inter, ufficiale l’iscrizione della squadra Under 23 alla Serie C per la prossima stagione: prende il posto della SPAL Ora è ufficiale: l’Inter Under 23 parteciperà al prossimo campionato di Serie C. La decisione è stata presa a seguito dell’esclusione della SPAL, che non ha presentato domanda di iscrizione per la stagione 202526, rinunciando anche . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Inter, l’Under 23 ufficialmente in Serie C: prenderà il posto della SPAL

In questa notizia si parla di: inter - under - serie - spal

L'Inter Under 23 potrà iscriversi in Serie C per la stagione 2025/2026 Deliberata oggi la mancata concessione della Licenza Nazionale alla Spal I nerazzurri avranno tempo fino al 18 luglio per completare tutti i passaggi formali #Inter #Interu23 #SerieC

Serie C, il verdetto della COVISOC: Spal esclusa dal campionato, al suo posto ci sarà l'Inter Under 23

