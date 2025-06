Inter interesse per un giovane talento classe 2008! Ecco chi

L’Inter non si ferma mai nel suo desiderio di rafforzarsi: dopo aver acquistato talenti promettenti, ora punta con decisione su un giovane classe 2008, pronto a fare il salto tra i grandi. Tra Luis Henrique, Petar Sucic e il nuovo obiettivo Ange-Yoan Bonny, la società nerazzurra lavora senza sosta per costruire un futuro ancora più brillante. Scopriamo chi è questo promettente talento che potrebbe lasciare il segno sulla scena del calcio italiano e internazionale.

L'Inter è molto attiva sul mercato in queste settimane e ha già chiuso due acquisti, quasi tre. La dirigenza non accenna a fermarsi e ha mostrato interesse per un giovane calciatore 2008. INTERESSE – Luis Henrique, Petar Sucic e adesso il focus è su Ange-Yoan Bonny per l'attacco. La dirigenza dell'Inter sta lavorando ininterrottamente per migliorare la rosa a disposizione di Cristian Chivu e dimenticare tutto ciò che è successo a Monaco di Baviera. C'è bisogno di forze nuove, giovani e di alti ritmi, insomma Giuseppe Marotta e la società meneghina si stanno muovendo per accontentare le richieste della proprietà americana Oaktree.