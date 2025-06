Inter Gattuso | Acerbi non l’ho chiamato ho scelto altri

Gennaro Gattuso, nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana, ha preso parola nella sua prima conferenza stampa, rivelando dettagli importanti sul suo approccio e sulle scelte di squadra. In un clima di grande attesa, Gattuso ha chiarito il motivo dietro alcune esclusioni e ha condiviso la sua visione strategica per rilanciare il nostro team. Scopriamo insieme le sue parole e i progetti futuri per il calcio italiano.

Gennaro Gattuso si è espresso nel corso della sua conferenza stampa di presentazione come nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana. L’ex centrocampista rossonero, oltre alle tante cose dette è tornato anche sul caso Acerbi e sul rifiuto alla chiamata della nazionale. Giorni fa Gattuso aveva parlato anche dei possibili giocatori L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Gattuso: “Acerbi non l’ho chiamato, ho scelto altri”

La nuova Italia di Gattuso: 3 moduli in ballo (in uno 2 dell’Inter out) - La lunga attesa sta per concludersi: tra poche ore la FIGC ufficializzerà Rino Gattuso come nuovo commissario tecnico dell'Italia, segnando l'inizio di una nuova era.

