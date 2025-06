Inter Fabrizio Romano | Sergio Ramos proposto all’Inter l’anno scorso

Nel mondo del calcio, le sorprese sono all’ordine del giorno. Ieri sera, Sergio Ramos ha fatto nuovamente parlare di sé grazie a una rete decisiva nel match tra Monterrey e Inter, riaccendendo i riflettori sul suo futuro. Le voci di mercato, infatti, non si sono fatte attendere, con Fabrizio Romano che ha svelato un retroscena interessante: il’ex difensore del Real Madrid era stato proposto all’Inter già l’anno scorso. La scena è tutta da seguire.

Nella notte di ieri, Sergio Ramos si è reso protagonista sbloccando le marcature nel match tra Monterrey e Inter. A seguito della rete realizzata, il nome dell’ex difensore del Real Madrid è tornato alla ribalta arrivando fino al noto giornalista di calciomercato Fabrizio Romano. Il quale ha risposto alle numerose L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Fabrizio Romano: “Sergio Ramos proposto all’Inter l’anno scorso”

In questa notizia si parla di: inter - sergio - ramos - fabrizio

Monterrey-Inter 1-1 LIVE: Sergio Ramos batte un colpevole Sommer. Schema su punizione, pareggia Lautaro - Un match emozionante tra Monterrey e Inter, con un inizio infuocato: al 25’ Sergio Ramos apre le marcature, ma Lautaro pareggia allo scadere del primo tempo.

Sergio Ramos proposto all’Inter la scorsa estate: ‘no’ dei nerazzurri perché l'Inter di Oaktree era già orientata sui giovani. - Fabrizio Romano Vai su Facebook

#SergioRamos era stato offerto all'#Inter? Il clamoroso retroscena di Fabrizio Romano - X Vai su X

Romano: “Sergio Ramos proposto all’Inter la scorsa estate: ‘no’ dei nerazzurri perché…”; L'Inter stecca col Monterrey: Acerbi e Sommer beffati da Ramos, Lautaro croce e delizia, flop Chivu. È bufera; Romano: “Sergio Ramos era stato proposto in Serie A: ecco chi lo voleva”.

Biasin su Monterrey-Inter: «Calcio bello, ma si sta esagerando!» - Fabrizio Biasin si è pronunciato in merito alla partita del Mondiale per Club pareggiata dall'Inter contro il Monterrey per 1- inter-news.it scrive

Romano: “Sergio Ramos proposto all’Inter la scorsa estate: ‘no’ dei nerazzurri perché…” - Fabrizio Romano, sul suo canale Youtube, ha svelato un retroscena che riguarda Sergio Ramos e l'Inter nell'estate 2024 ... Lo riporta fcinter1908.it