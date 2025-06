Inter Bonny sempre più vicino | nell' affare anche Seba Esposito i dettagli della trattativa

Inter Bonny si avvicina sempre di più alla firma, grazie all'accordo raggiunto con Seba Esposito e le ultime trattative. I nerazzurri sono determinati ad assicurarsi il talento francese, valutato circa 25 milioni dal Parma, ma la presenza di un attaccante ex Empoli potrebbe fare la differenza. La sfida ora è convincere gli emiliani a cedere, portando il club verso una nuova, entusiasmante fase di crescita.

© Gazzetta.it - Inter, Bonny sempre più vicino: nell'affare anche Seba Esposito, i dettagli della trattativa

