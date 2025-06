Inter Biasin | Con la Champions vinta Inzaghi sarebbe rimasto

Fabrizio Biasin svela un retroscena intrigante sull’addio di Inzaghi all’Inter, affermando che con la vittoria in Champions League avrebbe potuto rimanere. Un dettaglio che cambia le carte in tavola e alimenta il dibattito sul destino del tecnico piacentino. Se questa ipotesi si fosse concretizzata, tutto sarebbe potuto essere diverso. Ma ora, ci chiediamo: cosa avrebbe significato davvero per l’Inter questa possibile svolta?

Fabrizio Biasin, intervistato alla trasmissione Tutti Convocati su Radio 24, ha svelato un interessante retroscena sull’addio all’Inter di Inzaghi. L’opinionista è ritornato sulla partenza del tecnico piacentino dall’Inter in direzione Arabia, ma secondo lui, Inzaghi sarebbe rimasto in un caso. “ Sul fatto che ci fosse un tentativo di accordo in corso lo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Biasin: “Con la Champions vinta Inzaghi sarebbe rimasto”

In questa notizia si parla di: biasin - inter - champions - inzaghi

Biasin: «L’Inter può farcela, ma PSG più squadra del Barça. Finale difficile» - L'Inter è tornata in finale di Champions League dopo due anni e si prepara a uno scontro entusiasmante.

#INZAGHI SAREBBE RIMASTO? Le parole, ai microfoni di 'Radio24', di Fabrizio Biasin su quanto accaduto a ridosso della finale di Champions League fra #PSG ed #Inter Vai su Facebook

#INZAGHI SAREBBE RIMASTO? Le parole, ai microfoni di 'Radio24', di Fabrizio Biasin su quanto accaduto a ridosso della finale di Champions League fra #PSG ed #Inter Vai su X

Biasin: Rinnovo Inzaghi-Inter non è così banale; Biasin: “Inzaghi, ennesimo capolavoro. Quello che ha fatto l’Inter è unico, epico”; È scontro su Inzaghi e la crisi dell’Inter: “Non sono accettabili 18 punti”.

Biasin: «Inzaghi? So che sarebbe ancora all’Inter se avesse vinto la finale» - INZAGHI – Su Radio 24, durante il format Tutti Convocati, Fabrizio Biasin è ... Si legge su informazione.it

Biasin su Monterrey-Inter: «Calcio bello, ma si sta esagerando!» - Fabrizio Biasin si è pronunciato in merito alla partita del Mondiale per Club pareggiata dall’Inter contro il Monterrey per 1- Segnala informazione.it