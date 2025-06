Inter Adani duro | Chivu allenatore scelta confusionaria

L’Inter si trova al centro di un vero e proprio caos gestionale dopo l’addio di Inzaghi, e la scelta di Cristian Chivu come nuovo allenatore ha sollevato non poche polemiche. Lele Adani, noto opinionista sportivo, ha criticato duramente questa decisione, sottolineando come la scelta appaia confusionaria e poco convincente. Ma cosa c’è dietro questa decisione controversa? Scopriamolo insieme.

Il noto cronista sportivo Lele Adani, ha ricostruito il percorso che ha portato l'Inter a scegliere Cristian Chivu per la panchina. Nel corso dell'ultima puntata di Viva el Futbol, Adani ha commentato duramente le scelte della società nerazzurra dopo l'addio di Inzaghi.

