Insieme lo spot nazionale dell' uguaglianza genitoriale

In un’Italia in cui le divisioni sembrano prevalere, un gesto di unità risplende: i genitori, provenienti da sud a nord, decidono di mettere da parte le divergenze per il bene dei figli. Con coraggio e consapevolezza, si uniscono in nome dell’uguaglianza genitoriale, dimostrando che l’amore e la responsabilità possono superare ogni ostacolo. Perché il futuro dei nostri bambini merita un impegno comune e senza confini.

In un contesto di vita di coppia, come quello attuale, dove ogni futile motivo sfocia in una separazione quasi sempre conflittuale, genitori separati, da sud a nord e viceversa, attraversando tutto lo stivale, consapevoli delle responsabilità nei confronti dei propri figli hanno deciso di unire. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - "Insieme", lo spot nazionale dell'uguaglianza genitoriale

In questa notizia si parla di: insieme - spot - nazionale - uguaglianza

Insieme, lo spot nazionale dell'uguaglianza genitoriale; “InS?eme”, lo spot che unisce l’Italia per l’uguaglianza genitoriale; La nazionale di Rugby gioca un match per difendere i bambini.

Torino e Roma insieme per l'uguaglianza di genere - la Fontana di Trevi, simbolo del cinema italiano grazie a Fellini, e la Mole Antonelliana, casa del Museo Nazionale del Cinema. Da rainews.it

Casting Nazionale dello spot televisivo “Genitori uniti per i Figli” - Questa è l’idea di Davide Vinciprova, membro della delegazione nazionale “uguaglianza genitoriale e ... Scrive bergamonews.it