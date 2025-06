InS?eme Lo spot nazionale dell' Uguaglianza Genitoriale e della Tutela delle Relazioni Familiari

In un’Italia in cui le separazioni spesso diventano battaglie, uniti per il bene dei figli, genitori di ogni regione hanno deciso di mettere da parte le divergenze. L’iniziativa nazionale sull’uguaglianza genitoriale e la tutela delle relazioni familiari nasce dalla consapevolezza che, anche nei momenti difficili, il rispetto e l’affetto devono prevalere. Perché, alla fine, ciò che conta è il benessere dei nostri bambini e il futuro delle famiglie.

In un contesto di vita di coppia, come quello attuale, dove ogni futile motivo sfocia in una separazione quasi sempre conflittuale, genitori separati, da nord a sud e viceversa, attraversando tutto lo stivale, consapevoli delle responsabilità nei confronti dei propri figli hanno deciso di unire.

Casting Nazionale dello spot televisivo "Genitori uniti per i Figli" - Questa è l'idea di Davide Vinciprova, membro della delegazione nazionale "uguaglianza genitoriale e tutela delle relazioni" composta da professionisti del diritto di famiglia come avvocati

Casting nazionale dello spot televisivo "genitori uniti per i figli" - Questa è l'idea di Davide Vinciprova, membro della delegazione nazionale "uguaglianza genitoriale e tutela delle ... Riporta napolitoday.it