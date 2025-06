Innovazione richiesta di Data Scientist | il Mezzogiorno batte il Nord

L’innovazione nel settore tech sta riscrivendo le mappe dell’Italia, e il Sud emerge come nuova frontiera per i data scientist. Calabria e Puglia superano la Lombardia in richieste di competenze in data science, segnando un cambio di paradigma che sposta il baricentro dell’innovazione verso il Mezzogiorno. Questo trend, evidenziato dal 'AI e Data Skill Report 2025', apre scenari promettenti e inaspettati per il futuro del nostro Paese.

L’Italia è al centro di una profonda ridefinizione del mercato del lavoro tech. Calabria e Puglia superano la Lombardia per incidenza di richieste di competenze in data science, con picchi del 27,2% e 21,2%, rispetto alla media nazionale del 14,3%. Un cambio di paradigma geografico che sposta il baricentro dell’innovazione verso il Sud. Ad attestarlo è il primo report ‘AI e data skill report 2025’, realizzato dall’ Osservatorio sulle competenze emergenti di Data Masters, academy attiva nella formazione AI e nel continuous learning. Un’analisi che fotografa l’evoluzione delle richieste del mercato del lavoro italiano in ambito AI e data science, con uno sguardo attento alla trasformazione dei ruoli, delle retribuzioni e delle esigenze formative nei diversi territori e settori. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: innovazione - data - richiesta - scientist

Angel Unisciti a un leader globale nell'innovazione tecnologica!? Angel, holding italiana high-tech è alla ricerca di un/a Data Scientist per rafforzare il suo team. Sei pronto/a a trasformare i dati in soluzioni? Candidati ora:https://rb.gy/3km74d #LavoroTech # Vai su X

[ Italian follows ] Did you know about the journey of the LHC data? #Computing technologies are one of the core challenges that the particle physics community is facing and will face. And they will be discussed during the Open Symposium on the Europe Vai su Facebook

Innovazione, richiesta di Data Scientist: il Mezzogiorno batte il Nord; Il Meridione batte il Nord Italia sulla domanda di Data Scientist; In Calabria cresce l’offerta di lavoro per data scientist.

In Calabria cresce l’offerta di lavoro per data scientist - In Calabria cresce l’offerta di lavoro per data scientist, la delegata al Placement dell’Unical conferma. Si legge su quotidianodelsud.it

Data Scientist: il Meridione batte il Nord Italia nella richiesta - Calabria e Puglia ai vertici della rivoluzione digitale secondo il report dell'Osservatorio sulle competenze emergenti di Data Scientist ... Secondo msn.com