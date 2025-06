innovazione al kilometro rosso nasce il polo italiano del grafene sostenibile

Al Kilometro Rosso di Bergamo nasce il polo italiano del grafene sostenibile, un avveniristico centro di innovazione che unisce ricerca, sviluppo e produzione di uno dei materiali più promettenti per il futuro. Con l’impianto di Esa NanoTech e la tecnologia Gleam, dedicata alla trasformazione delle plastiche, si apre una nuova era di soluzioni ecocompatibili e avanzate. Un passo decisivo verso un domani più verde e tecnologicamente all’avanguardia.

È ufficialmente operativo il primo impianto industriale di Esa NanoTech, all’interno del Kilometro Rosso di Bergamo, uno dei principali distretti europei dell’innovazione dove prende vita un nuovo polo dedicato alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione sostenibile di grafene, uno dei materiali chiave per il futuro dell’energia e della tecnologia. Il sito ospita Gleam, una tecnologia laser brevettata che consente di convertire plastiche di scarto in grafene ad alte prestazioni, senza l’uso di reagenti chimici e con un consumo energetico inferiore del 99% rispetto ai metodi tradizionali. “Un processo pulito, scalabile e totalmente made in Italy”, dicono dall’azienda. 🔗 Leggi su Bergamonews.it