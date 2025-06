Inizia l' era Gattuso | Andremo al Mondiale In ritiro anche chi sta male Serie A? Troppi stranieri

Con entusiasmo e determinazione, Gennaro Gattuso si presenta come il nuovo capitano della Nazionale, pronto a guidare gli azzurri verso il Mondiale. Tra sfide, critiche e obiettivi ambiziosi, il suo contributo sarà fondamentale per riscrivere il futuro del calcio italiano. La sua forza, passione e visione strategica promettono di rivoluzionare il modo di affrontare le difficoltà e rilanciare il nostro sport. È l’inizio di una nuova era, e il meglio deve ancora venire.

Gennaro Gattuso è stato presentato alla stampa: dall'obiettivo del Mondiale al caso Acerbi, dal nuovo trattamento per i calciatori infortunati alla risposta al senatore Ignazio La Russa, ecco le prime dichiarazioni del neo Ct della Nazionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Inizia l'era Gattuso: "Andremo al Mondiale. In ritiro anche chi sta male. Serie A? Troppi stranieri"

