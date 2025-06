Inghilterra Doping aperto un procedimento per Mudryk

L'ombra del doping si allunga sul calcio inglese, con il caso di Mykhaylo Mudryk che scuote il Chelsea e il panorama sportivo. L'attaccante ucraino rischia fino a quattro anni di squalifica, aprendo un capitolo delicato e carico di implicazioni etiche e sportive. Le indagini della Football Association sono in corso, ma cosa potrebbe significare questa vicenda per il futuro del giocatore e della Premier League? Resta da vedere come si svilupperĂ questa intricata vicenda.

L’attaccante del Chelsea, Mykhaylo Mudryk (nella foto) rischia fino a quattro anni di squalifica per doping. Un portavoce della Football Association ha confermato al Telegraph Sport l’apertura di un’indagine a carico dell’ucraino: "Possiamo confermare che Mykhailo Mudryk è stato accusato di violazioni del regolamento antidoping legate alla presunta presenza eo all’uso di una sostanza proibita, ai sensi degli articoli 3 e 4 del regolamento antidoping della FA". Come riporta il quotidiano, Mudryk si è affidato a Morgan Sports Law, lo studio legale che ha giĂ difeso l’ex stella della Juventus Paul Pogba. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Inghilterra. "Doping, aperto un procedimento per Mudryk»

