Ingegneri clinici Convegno Aiic riferimento per tecnologia Ia e sostenibilità

Gli ingegneri clinici sono protagonisti di un convegno di grande rilievo, organizzato dall'AIIC, che ha attratto oltre 2.500 partecipanti tra esperti, ricercatori e istituzioni. Un'occasione unica per condividere innovazioni in tecnologia IA e sostenibilità nel settore sanitario. Questo evento si conferma come punto di riferimento nazionale e internazionale, alimentando dialoghi fondamentali per il futuro della sanità . Il loro ruolo diventa sempre più centrale nel plasmare un sistema sanitario più efficiente e sostenibile.

(Adnkronos) – "Anche quest'anno il nostro convegno è riuscito a lasciare il segno, nel senso che abbiamo avuto oltre 2.500 partecipanti, con esperti, società scientifiche, istituzioni, ricercatori ed accademici che hanno condiviso ciò che nel settore della sanità si muove in tema di sostenibilità . Abbiamo poi avuto un riscontro da un punto di vista delle . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

In questa notizia si parla di: sostenibilità - convegno - ingegneri - clinici

Convegno sul turismo a Montopoli Valdarno: verso la sostenibilità - Sabato mattina, la sala medicea del convento dei frati minori di San Romano ha ospitato il secondo convegno sul turismo a Montopoli Valdarno, incentrato sulla sostenibilità ambientale e sociale nello sviluppo turistico.

Intervento su “innovazione e sostenibilità ” e moderazione della tavola rotonda su “sostenibilità e società scientifiche” al congresso degli ingegneri clinici a Napoli Vai su X

Il presidente Fabio Faltoni al XXV Convegno Nazionale AIIC Associazione Italiana Ingegneri Clinici sulla nuova sanità digitale: "Abbiamo l'opportunità di rafforzare le prestazioni sanitarie rendendole più tempestive, personalizzate ed efficaci per supportare un Vai su Facebook

AIIC: sostenibilità ambientale e AI le sfide dell’ingegneria clinica; Ingegneri clinici, Convegno Aiic riferimento per tecnologia Ia e sostenibilità ; Congresso AIIC, sostenibilità ambientale e intelligenza artificiale in primo piano.