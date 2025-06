Ingegneri clinici 2 campani tra i vincitori di Aiic Award

Due ingegneri clinici campani emergono come protagonisti dell'innovazione, vincendo l'Aiic Award con progetti rivoluzionari di telemedicina vocale e gestione energetica ospedaliera. Durante il 25esimo Convegno nazionale a Napoli, si è celebrato il ruolo cruciale dell’innovazione nel migliorare sostenibilità e efficienza nella sanità . Questi premi evidenziano come la tecnologia possa trasformare il settore sanitario, aprendo nuove prospettive per un futuro più intelligente e sostenibile.

(Adnkronos) – Telemedicina con controllo vocale e ottimizzazione dei consumi energetici delle apparecchiature ospedalieri grazie a una presa elettrica smart. Sono i progetti campani che sono stati premiati con l'Aiic Awards, consegnati durante il 25esimo Convegno nazionale dell'Associazione italiana ingegneri clinici, in corso a Napoli, sul tema 'Tecnologie, sostenibilità , ambiente. Il contributo dell'innovazione alla sanità . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

