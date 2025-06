Infortunio Thuram il Mondiale per Club è già a rischio | cosa filtra per il rientro

L’infortunio di Thuram scuote l’Inter e mette in bilico la sua partecipazione al Mondiale per Club. Dopo il debutto difficile contro il Monterrey, le ultime filtrazioni rivelano che il trequartista francese potrebbe dover affrontare un lungo stop. Le speranze dell’Inter di contare su uno dei suoi talenti più promettenti sono ora appese a un filo. Ma cosa si aspetta per il suo rientro? Scopriamolo insieme.

Infortunio Thuram, le ultime sulle condizioni fisiche dell’attaccante francese in vista delle prossime sfide del Mondiale per Club. Non arrivano buone notizie per l’ Inter dopo il debutto al Mondiale per Club contro il Monterrey. I nerazzurri, infatti, devono fare i conti con l’infortunio di Marcus Thuram, fermato da un affaticamento muscolare ai flessori. Un problema che arriva dopo un finale di stagione già complicato per il francese dal punto di vista fisico e che ora costringe Cristian Chivu a rivedere le sue rotazioni offensive nel pieno del torneo internazionale. Secondo le prime valutazioni dello staff medico, Thuram resterà ai box per circa dieci giorni. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunio Thuram, il Mondiale per Club è già a rischio: cosa filtra per il rientro

