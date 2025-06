Inflazione Lidl contro il caro-vita | da 12 mesi niente rincari su oltre 1200 prodotti

In un contesto in cui i prezzi sembrano rallentare, Lidl Italia si distingue ancora una volta per il suo impegno contro il caro-vita. Da oltre un anno, più di 1.200 prodotti rimangono invariati nel prezzo, offrendo ai consumatori stabilità e fiducia. La strategia di Lidl, certificata da NielsenIQ, dimostra che è possibile combattere l'inflazione senza rinunciare alla qualità. Un esempio concreto di come si possa fare la differenza per le famiglie italiane.

(Adnkronos) – In uno scenario di prezzi che sono in rallentamento, ma con beni alimentari che a maggio accelerano al +3,2% Lidl Italia ribadisce il suo costante impegno contro il caro-vita con oltre 1.200 articoli a “inflazione zero”. Come certificato da NielsenIQ, infatti, nel periodo dal primo giugno 2024 al 31 maggio 2025, il prezzo . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Inflazione, Lidl contro il caro-vita: da 12 mesi niente rincari su oltre 1200 prodotti

In questa notizia si parla di: lidl - inflazione - caro - vita

Inflazione, Lidl contro il caro-vita: da 12 mesi niente rincari su oltre 1200 prodotti; Inflazione, Lidl contro il caro-vita: da 12 mesi niente rincari su oltre 1200 prodotti; Lidl Italia contro il caro-vita: prezzi bloccati su oltre 1.200 prodotti.

Inflazione, Lidl contro il caro-vita: da 12 mesi niente rincari su oltre 1200 prodotti - In uno scenario di prezzi che sono in rallentamento, ma con beni alimentari che a maggio accelerano al +3,2% Lidl Italia ribadisce il suo costante impegno contro il caro- Riporta adnkronos.com

Caro vita e inflazione: come cambia la spesa alimentare delle famiglie italiane - Le famiglie italiane riducono la spesa alimentare per l’inflazione: calano i consumi, aumentano i prezzi e cresce il ricorso ai discount. Secondo finanza.com