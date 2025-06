Infiorata del Corpus Domini la mappa | dove vederla nelle Marche

Scopri l’incanto dell’Infiorata del Corpus Domini nelle Marche, un evento che trasforma le città in splendide gallerie a cielo aperto. Tra sabato 21 e domenica 22 giugno, ammirerai tappeti e quadri floreali, autentiche opere d’arte create con petali colorati. Vuoi sapere dove goderti questa meraviglia? Ecco la mappa dettagliata delle località che ospitano le celebrazioni più suggestive nella regione!

