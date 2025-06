Infermiere fa il corriere della droga | fermato con un etto di cocaina

In un mondo dove le scelte disperate spesso portano sulla strada sbagliata, un infermiere di Sarzana ha deciso di rischiare tutto per soldi facili. La sua decisione di diventare corriere della droga, spinta dalla disperazione per i debiti, si è conclusa con un fermo durante una consegna. Un gesto sospetto che ha acceso i riflettori su un'umanità in crisi, evidenziando la fragilità delle decisioni quando il bisogno supera la ragione.

Sarzana, 19 giugno 2025 – La scelta della disperazione. Di fronte al peso dei debiti accumulati, pur avendo un lavoro sicuro e di responsabilitĂ , ha deciso di diventare un corriere della droga nella speranza di ricavare qualche ricompensa utile a far riequilibrare le finanze. Ma proprio durante una consegna ha trovato sulla sua strada i poliziotti della squadra mobile di Spezia. Sono bastati alcuni sguardi e un movimento sospetto per accendere il sospetto dei poliziotti che con esperienza e fiuto hanno voluto vederci chiaro. Non appena fermato l’uomo, incensurato e neppure consumatore di sostanze stupefacenti, è crollato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Infermiere fa il corriere della droga: fermato con un etto di cocaina

