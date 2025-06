Infarto in carcere medico a processo | Hanno portato il detenuto al pronto soccorso dopo dodici ore

pronto soccorso, quando le sue condizioni sono drasticamente peggiorate. La vicenda solleva pesanti interrogativi sulla tutela della salute dei detenuti e sulla gestione delle emergenze all’interno delle carceri italiane. È davvero accettabile che un problema così grave possa essere trascurato per ore? La storia di questo detenuto ci invita a riflettere sul rispetto dei diritti fondamentali anche in ambito penitenziario.

Lui, detenuto da tempo al Lorusso e Cutugno di Torino, soffre di problemi cardiopatici. Il 15 ottobre 2019 lamenta un dolore al torace sempre più forte, persistente. È un infarto, ma appena lo segnala ai responsabili del carcere viene rimandato in cella. "Solo diverse ore dopo è stato portato al pronto soccorso, quando le sue condizioni sono drasticamente peggiorate.

