Indiscrezioni e fake news Restano vanno li cercano Le voci su Pradè e Goretti E il silenzio diventa rumore

Nel vortice di indiscrezioni, il calcio italiano si aggira tra voci di mercato e notizie non confermate, alimentando un vero e proprio fermento in casa viola. Tra allenamenti senza volto ufficiale, nuovi nomi per i ruoli chiave e il silenzio che si trasforma in clamore, la situazione appare più incandescente che mai. Ma cosa accadrà veramente? Restate con noi, perché le sorprese sono dietro l’angolo.

Un allenatore ancora da ufficializzare (ma ormai è solo questione di giorni), un direttore sportivo accostato a lungo alla Roma (che poi però ha scelto di virare su un altro profilo) e un direttore tecnico dato come prima scelta per la nuova dirigenza della Juventus. Messa così, ovvero dando seguito alle voci che si sono rincorse in questi giorni, parrebbe che la situazione in casa viola sia a dir poco caotica. Visto che oltretutto Rocco Commisso - dopo il blitz dei mesi scorsi - ha annunciato di recente che non tornerĂ in Italia prima di fine settembre. E invece, come il piĂą classico tizzone che arde sotto la cenere, la Fiorentina in gran segreto sta continuando a lavorare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Indiscrezioni e fake news. Restano, vanno, li cercano. Le voci su Pradè e Goretti. E il silenzio diventa rumore

