Indagine su Galvagno i deputati di Grande Sicilia | Saprà provare la sua estraneità ai fatti

In un momento di grande attenzione pubblica, l’indagine su Gaetano Galvagno, deputato di Grande Sicilia, solleva interrogativi sulla sua estraneità ai fatti. Tuttavia, esprimiamo piena fiducia nel suo operato, basato su rigore, correttezza e trasparenza. La sua reputazione e il rispetto guadagnato nel tempo sono un patrimonio prezioso che merita di essere preservato, affinché la verità emerga con chiarezza e responsabilità.

"Esprimiamo piena stima nei confronti del presidente dell’Assemblea, Gaetano Galvagno, in questo momento particolarmente delicato. Siamo certi che il presidente Galvagno, con il rigore, la correttezza e la trasparenza che da sempre contraddistinguono il suo operato istituzionale e personale. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Indagine su Galvagno, i deputati di Grande Sicilia: "Saprà provare la sua estraneità ai fatti"

In questa notizia si parla di: galvagno - indagine - deputati - sicilia

Indagine su fondi pubblici, Galvagno si difende: "Nulla da temere ma dispiace per fuga di notizie" - In un clima di grande attenzione pubblica, Gaetano Galvagno, presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, si difende con fermezza dall'indagine sui fondi pubblici, sottolineando di non aver nulla da temere.

Quotidiano di Sicilia Vai su Facebook

Indagine su Galvagno, i deputati di Grande Sicilia: Saprà provare la sua estraneità ai fatti; L’indagine su Galvagno, le lotte intestine e gli affidamenti agli amici: l’estate calda del partito di Meloni in Sicilia; Inchiesta su Galvagno, Barbagallo (PD): All'Ars servono metodi più trasparenti.

L’indagine su Galvagno, le lotte intestine e gli affidamenti agli amici: l’estate calda del partito di Meloni in Sicilia - Non c’è solo l’inchiesta per corruzione sul presidente dell’Assemblea siciliana, meloniano e delfino di La Russa, ad agitare Fratelli d’Italia. Secondo editorialedomani.it

Il caso Galvagno, l’indagine sull”enfant prodige’ della politica - Mentre la cronaca giudiziaria offre le notizie disponibili circa l’indagine sul presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, qualcuno – c’è da scommettersi – avrà già tirato ... Si legge su livesicilia.it