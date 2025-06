Indagine su fondi pubblici Galvagno si difende | Nulla da temere ma dispiace per fuga di notizie

In un clima di grande attenzione pubblica, Gaetano Galvagno, presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, si difende con fermezza dall'indagine sui fondi pubblici, sottolineando di non aver nulla da temere. Tuttavia, esprime dispiacere per la fuga di notizie che rischia di offuscare il senso di trasparenza auspicato. La sua posizione invita a riflettere sull'importanza di responsabilitĂ e chiarezza nel ruolo istituzionale.

"Chi riveste ruoli di responsabilità deve dare spiegazioni del proprio operato e sottoporsi con serietà a ogni analisi della propria attività istituzionale". Con queste parole, il presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno, ha commentato l'indagine per corruzione che lo vede.

