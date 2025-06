Incontro sulle antenne Sarà presentato il programma comunale

Oggi alle 17, nel cuore della nostra comunità, si terrà un importante incontro pubblico dedicato al nuovo programma sulle antenne SAR224. Dopo un’introduzione ufficiale, il progettista di Ambiente Spa illustrerà i dettagli del progetto, aperto poi a contributi e proposte dai cittadini. Un'occasione unica per ascoltare, confrontarsi e contribuire attivamente alla crescita della nostra città. Non mancate: la vostra voce può fare la differenza!

In Comune si terrà oggi alle 17 un incontro pubblico sul programma delle antenne. Dopo l'introduzione da parte dei rappresentanti dell'amministrazione comunale, il progettista di Ambiente Spa incaricato dal Comune illustrerà i contenuti del programma. Quindi spazio agli interventi del pubblico. Modera l'incontro Matteo Garzella, Garante dell'Informazione e della Partecipazione del Comune. I cittadini potranno far pervenire contribuiti e proposte rispetto alla proposta del programma degli impianti di radiocomunicazione entro il 19 luglio per posta elettronica all'indirizzo [email protected].

