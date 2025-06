Incontri con la musica – Guida all’ascolto a cura di Michele Casini

Dopo il successo della prima edizione, Laboratori Permanenti rinnova l’appuntamento con “Incontri con la musica – Guida all’ascolto”, un ciclo di incontri pensato per avvicinare il pubblico alla musica classica e operistica. Con Michele Casini alla guida, questi incontri offrono un percorso accessibile e coinvolgente tra le note più celebri, creando un’esperienza immersiva e ricca di emozioni. Preparatevi a scoprire i segreti e le meraviglie della grande musica, perché…

Arezzo, 19 giugno 2025 – Dopo il positivo esito della prima edizione, Laboratori Permanenti propone il secondo ciclo di Incontri con la musica - Guida all’ascolto volti alla divulgazione dell’ascolto della musica classica e operistica, condotti dal giornalista Michele Casini. La finalità del progetto è avvicinare il pubblico con un linguaggio semplice e chiaro oltre che il più possibile esatto all’ascolto della grande musica immersi nella splendida cornice dello spazio Campaccio a Sansepolcro (Ar). Ogni appuntamento consisterà nella narrazione del conduttore sull’argomento in programma inframmezzata da ascolti di brani musicali legati al tema stesso, illustrati e commentati dal conduttore, inserendo le musiche ascoltate nel contesto storico e culturale in cui sono state create, in relazione anche alla vita dell’autore eo dell’interprete di cui si parla e ai commenti critici dell’epoca. 🔗 Leggi su Lanazione.it