‘Incontra il Professionista’ | | scuola e lavoro si incontrano a Trescore

Dalla scuola all’impresa: un collegamento diretto. ‘Incontra il professionista’ ha portato studenti e aziende a confrontarsi, creando un ponte concreto tra teoria e realtà lavorativa. Un’opportunità preziosa per i giovani di scoprire il mondo del lavoro e per le imprese di scoprire nuovi talenti. Questa iniziativa dimostra come l’educazione possa essere il primo passo verso un futuro professionale solido e stimolante.

Si è svolto presso la sede di Trescore Balneario l'incontro conclusivo del progetto 'Incontra il professionista', iniziativa che ha coinvolto gli allievi del quarto anno in un percorso di avvicinamento al mondo del lavoro. L'evento ha riunito tutte le aziende che nel corso dell'anno scolastico hanno partecipato al progetto per un ultimo confronto con gli studenti.. Dalla scuola all'impresa: un collegamento diretto. 'Incontra il professionista' nasce con l'intento di ridurre la distanza tra il percorso scolastico e la realtà professionale. Gli studenti, attraverso una serie di incontri strutturati, hanno potuto conoscere diverse realtà imprenditoriali del territorio, spesso percepite come distanti o difficili da comprendere.

