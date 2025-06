Incidente sulla Tangenziale esterna di Milano | coda di almeno 2 km

Un incidente sulla Tangenziale esterna di Milano (Teem) ha causato una lunga coda di almeno due chilometri, creando disagi nel traffico in direzione Sud. Attorno alle 17 di giovedì, lo scontro ha coinvolto diversi veicoli, e purtroppo cinque persone sono rimaste ferite. La situazione resta sotto controllo e le autorità stanno intervenendo per chiarire le cause e ripristinare la normalità . La sicurezza stradale torna a essere al centro dell’attenzione.

Coda di almeno due chilometri sulla Tangenziale esterna di Milano (Teem) A58, in direzione Sud, per un incidente avvenuto attorno alle 17 di giovedì. A casa dello scontro - non è ancora chiaro quanti veicoli sono rimasti coinvolti - sono rimaste ferite cinque persone. L'incidente sulla Teem. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Incidente sulla Tangenziale esterna di Milano: coda di almeno 2 km

