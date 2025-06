Incidente sulla superstrada muore dopo essere piombato con la moto sull' asfalto

Un drammatico incidente sulla superstrada vicino a Soriano nel Cimino ha spezzato la vita di un uomo di 50 anni, rimasto vittima di un terribile schianto mentre era in sella alla sua moto. La tragedia si è verificata giovedì 19 giugno, intorno al chilometro 38,100, lasciando sgomenta la comunità locale. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma le prime analisi indicano un impatto improvviso e fatale.

