Incidente sulla superstrada muore dopo essere piombato con la moto sull' asfalto | FOTO

Un tragico incidente sulla superstrada di Vasanello ha strappato la vita a un uomo di 50 anni, vittima di uno schianto fatale con la moto. L’incidente, avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì 19 giugno nei pressi dello svincolo per Soriano nel Cimino, ha scosso la comunità locale. Le ipotesi e le cause sono ancora in fase di accertamento, ma il dolore e la solidarietà si stanno rapidamente diffondendo tra quanti hanno conosciuto il malcapitato.

Muore 50enne dopo essere piombato con la moto sull'asfalto. Il tragico incidente è avvenuto sulla superstrada, nei pressi dello svincolo per Soriano nel Cimino, nel primo pomeriggio di giovedì 19 giugno. All'altezza del chilometro 38,100, in località "Vasanello".

