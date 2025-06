incidente sul raccordo perugia bettolle soccorsi in azione

Un incidente lungo il raccordo Perugia-Bettolle ha coinvolto due auto e un furgone, creando un crescente sbarramento nel traffico e preoccupazione tra i residenti. Le dinamiche sono ancora in fase di accertamento, ma i soccorsi sono già intervenuti per prestare assistenza ai feriti, trasportati urgentemente all’ospedale Santa Maria. La sicurezza stradale rimane una priorità , e aggiornamenti sui dettagli dell’incidente sono attesi a breve.

