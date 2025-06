Incidente stradale notturno all' incrocio | quattro auto danneggiate tre persone ferite

Un violento impatto che ha coinvolto quattro veicoli, lasciando tre persone ferite e creando momenti di grande tensione tra gli abitanti. La notte tra ieri e oggi a Torino si è trasformata in una scena di caos e preoccupazione, mentre le forze dell’ordine lavorano per chiarire le cause di questo incidente. Un episodio che ci ricorda quanto sia importante la prudenza alla guida, soprattutto nelle ore notturne.

Incidente stradale nella notte tra ieri e oggi, giovedì 19 giugno 2025, a Torino. Intorno all’1,20, due auto si sono scontrate all’incrocio tra via Frejus e via Capriolo, per ragioni che saranno accertate dagli agenti della polizia locale intervenuti sul posto. Lo scontro è stato forte e ha. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Incidente stradale notturno all'incrocio: quattro auto danneggiate, tre persone ferite

In questa notizia si parla di: incidente - stradale - incrocio - auto

Tragico incidente stradale, autopsia sul corpo di Alessio Russo - Un tragico incidente stradale ha portato alla morte di Alessio Russo, 26enne di San Tammaro. L’autopsia sul corpo del giovane, per la quale è stato conferito incarico al perito, è stata disposta dalla dottoressa Turco, sostituto procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, per fare chiarezza sulle cause del decesso avvenuto il 9 maggio a San Prisco.

Incidente stradale in un incrocio giudicato spesso pericoloso: nello scontro tra auto e moto ha la peggio il motociclista #Cronaca #Incidente #IncidenteStradale #Catania #AciSantAntonio #PoliziaLocale #PoliziaMunicipale #Ospedale #Acireale - X Vai su X

#Sora – Incidente stradale tra auto e autobus al solito incrocio | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #autocontrobus #incidneteincrocio #vialexxsettembre Vai su Facebook

Incidente stradale notturno all'incrocio: quattro auto danneggiate, tre persone ferite; Cortemaggiore, scontro all'incrocio tra un'auto e una bici: 12enne ferito; Scontro all'incrocio con un'auto, 66enne perde la vita in mountainbike.

Incidente stradale notturno all'incrocio: quattro auto danneggiate, tre persone ferite - Intorno all’1,20, due auto si sono scontrate all’incrocio tra via Frejus e via Capriolo, per ragioni che saranno accer ... Scrive torinotoday.it

Terribile incidente a Borgo Melano di Beinasco: scontro tra auto e scooter all'incrocio, il centauro Guido Eliantonio di Orbassano morto sul colpo - Uno dei due veicoli potrebbe non avere rispettato il semaforo ... Secondo torinotoday.it